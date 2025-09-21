Vakıfbank’ın sarı papatyaları

1986'da hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesiyle bugün kadın voleybolunda tarih yazan VakıfBank, yeni yıldızları bulmak ve yetiştirmek için de çalışmalarını sürdürüyor.Geçtiğimiz hafta bu projeyi yerinde takip etme fırsatı bulurken Türkiye'den çok uzakta gördüklerimiz bizleri gururlandırdı. Göğsünde Türk bayrağı, önünde VakıfBank yazan kulübün sarı formalarıyla salona gelen 1500 kız çocuğu, yolları papatya tarlasına çevirdi. Biz geleceğin yıldızlarını görmekten mutlu olurken onları çılgına çeviren an VakıfBank'ın milli oyuncusu Zehra Güneş'in salona girmesiyle yaşandı.O dakikadan sonra Güneş'in salonun hangi bölgesinde yer aldığını tribünlerin çığlıklarının dozundan anlamak mümkündü. Fotoğraf çektirmek isteyen, imza almak için sıraya giren gençlerin ortak düşüncesi bir gün Zehra Güneş gibi VakıfBank'a ve milli formaya hizmet etmekti.Novi Travnik'te gerçekleştirilen organizasyonda konuşan VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, "Saraybosna'da bulunan okulumuzda bugüne kadar Bosna Hersekli yüzlerce gencimize dokunduk. Profesyonel voleybolcu olma ışığını gösteren 10 kızımızı, İstanbul'a götürdük ve denemeye aldık. Önümüzdeki sezon 5 kızımız, alt yaş takımlarımızda forma giymeye devam edecek. 2 bine yakın kız çocuğunun gelişimini takip ediyoruz. Ülke genelindeki potansiyeli göz önüne aldığımızda, okul ve öğrenci sayımızın her geçen yıl artmasını bekliyoruz. Bu projeyle her iki ülkenin voleyboldaki gelişimlerine katkı sunmaya, Avrupa ve Dünya Şampiyonu voleybolcular yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.