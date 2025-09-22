Verstappen Bakü’de zirvede

Bakü'deki 6 kilometrelik Bakü Şehir Pisti'nde düzenlenen 51 turluk yarışa Hollandalı pilot pole pozisyonunda başladı. 1 saat 33 dakika 26 saniyelik süresiyle zafere ulaşan Verstappen, bu sezon 4. kez ilk sırayı aldı. Mercedes pilotu George Russell, Verstappen'in 14.609 saniye gerisinde ikinci, Williams sürücüsü Carlos Sainz ise liderin 19.199 saniye farkla arkasında üçüncü oldu. Dün sıralama turunda kaza yapan şampiyona lideri McLaren pilotu Oscar Piastri, 5. virajda yaşadığı kaza sonucu ilk turda yarışa veda etti.

PİLOTLAR SIRALAMASI

1. Oscar Piastri (Avustralya): 324 2.

Lando Norris (Büyük Britanya): 299 3.

Max Verstappen (Hollanda): 255 4.

George Russell (Büyük Britanya): 212 5.

Charles Leclerc (Monako): 165