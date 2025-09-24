CANLI: Filenin Efeleri bir kez daha tarih yazma peşinde! Millilerin rakibi Polonya…

2025 Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Voleybol Takımı, dünya 1 numarası Polonya karşısında tarihi bir başarı elde etmeye çalışıyor.

CANLI SKOR – 3. SET

TÜRKİYE: 10

POLONYA: 13

1. SET SONUCU: Türkiye 15-25 Polonya

2. SET SONUCU: Türkiye 22-25 Polonya (Toplam 0-2)

Ay-yıldızlı ekip, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

ÇEYREK FİNAL YOLCULUĞU

Kanada, Japonya ve Libya'nın yer aldığı G Grubu'nu namağlup lider tamamlayan milliler, Hollanda karşısında da güçlü performansını sürdürdü.

Japonya'yı 3-0, Libya'yı 3-1, Kanada'yı 3-0 yenen milli takım, grup lideri olarak B Grubu ikincisi Hollanda ile eşleşti.

Ay-yıldızlılar, son 16 turunda Hollanda'yı 27-29, 25-23, 25-16 ve 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

SLOBODAN KOVAC ETKİSİ

A Milli Takım, temmuz ayında göreve gelen başantrenör Slobodan Kovac ile yükselişe geçti.

Milletler Ligi'nde 16. olmasına rağmen Filenin Efeleri'ne kısa sürede ivme kazandıran Sırp çalıştırıcı, Dünya Şampiyonası'nda 4'te 4 yaptı ve bu karşılaşmalarda rakiplerine sadece 2 set verdi.