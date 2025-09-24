Haydi Efeler

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, bir kez daha tarih yazmak için parkeye çıkıyor.milliler,Filenin Efeleri, dünya sıralamasında 1 numarada olan Polonya'yı yenerse adını yarı finale yazdıracak ve yeni bir tarihe imza atacak.A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda Adis Lagumdzija (72) ve Efe Mandıracı (60), 2025 Dünya Şampiyonası'nda en çok skor üreten isimler arasında yer alıyor.