Haydi Efeler

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, bir kez daha tarih yazmak için parkeye çıkıyor. G Grubu'nu Japonya'yı 3-0, Libya'yı 3-1 ve Kanada'yı 3-0 yenerek namağlup lider tamamlayan
milliler, son 16 turunda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı göstermişti.
Filenin Efeleri, dünya sıralamasında 1 numarada olan Polonya'yı yenerse adını yarı finale yazdıracak ve yeni bir tarihe imza atacak. Filipinler'in başkenti Manila'daki mücadele TSİ 15.00'te başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan ekranlara gelecek.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda Adis Lagumdzija (72) ve Efe Mandıracı (60), 2025 Dünya Şampiyonası'nda en çok skor üreten isimler arasında yer alıyor. Dünya Şampiyonası'nda 1974, 2014 ve 2018'de birinci, 2022'de ikinci olan Polonya, 2023 ve 2025 Milletler Ligi'ni şampiyon olarak tamamlamıştı.