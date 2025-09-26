Defne Kurt tarih yazdı

Singapur'da devam eden Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda Defne Kurt, 100 metre kelebek açık yaş kadınlar S10 kategorisinde finişi ilk sırada gördü. 1.03.91'lik derecesiyle dünya şampiyonluğuna ulaşan Kurt, aynı zamanda Avrupa rekorunu da kırdı. Organizasyonda 4 gün içinde 3. altın madalyasını kazanan milli yüzücü, bunu tarihte başaran ilk Türk sporcusu ünvanını aldı. Beytullah Eroğlu (2017) ve Sümeyye Boyacı'dan sonra dünya şampiyonluğu yaşayan üçüncü para yüzücümüz olan Defne, kırdığı rekorlar ve elde ettiği madalyalar ile Türk sporunun ilham verici genç kadınları arasına girmeyi başardı.

O BİR PSİKOLOG

Küçük yaşlardan bu yana yüzme sporuyla ilgilenen Defne Kurt, eğitimini de ihmal etmedi. Yeditepe Üniversite'sinde psikoloji okudu. 2024'teki mezuniyetinden sonra kariyerine psikolog olarak devam ederken sporda da ülkemizi başarıyla temsil etmeyi ve göğsümüzü kabartmayı sürdürdü.