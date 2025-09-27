4x4’lük altın kız

Milli sporcu Defne Kurt, Singapur'da devam eden Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda bir başarıya daha imza attı. Türkiye'yi kadınlar 100m serbest stil S10 kategorisinde temsil eden 24 yaşındaki yüzücü, 59.08'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak turnuvadaki dördüncü altın madalyasını elde etti. Organizasyonda daha önce 50m serbest stil, 100m kelebek ve 200m bireysel karışıkta 3 altın madalya kazanarak adından söz ettiren Defne, 6 gün içinde dördüncü şampiyonluğuyla tarihte bunu başaran ilk Türk sporcu oldu. Bayrağımızı yine uluslararası arenada gururla dalgalandırdı.



SPOR HAYATINA G.SARAY'DA BAŞLADI

4 MAYIS 2000 tarihinde İstanbul'da doğan Defne Kurt, Galatasaray Spor Kulübü'nde spora başladı. Bahçeşehir Koleji'nde eğitim alırken Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu. Kariyerinde hızla yükselen Kurt, 2018'de Avusturya'nın Graz kentinde düzenlenen Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre sırtüstü yarışında bronz madalya kazanarak adını duyurdu. Beytullah Eroğlu (2017) ve Sümeyye Boyacı'nın (2022) ardından dünya şampiyonu ünvanı alan üçüncü Türk para yüzücü oldu.