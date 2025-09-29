Ferhat Arıcan’dan iki günde iki altın

Türkiye'yiMacaristan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda temsil eden milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde elde ettiği 14.250 puanla organizasyondaki ikinci altın madalyasını kazandı. Önceki gün de kulplu beygirde 14.000 puanla şampiyon olmuştu. Türkiye böylelikle Szombathely kentindeki turnuvayı 3 altınla tamamladı. Öte yandan paralel barda Altan Doğan 13.600 puanla beşinci, Mert Efe Kılıçer barfiks aletinde 13.700 altıncı oldu. Ferhat Arıcan paralel bar aletinde, Mert Efe Kılıçer ise barfiks aletinde topladığı puanlarla özel ödül aldı.