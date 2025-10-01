Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri İsrail’e ilk men İtalya’dan!
Giriş Tarihi: 1.10.2025

İsrail’e ilk men İtalya’dan!

İsrail’e ilk men İtalya’dan!
Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki katliamı devam ederken uluslararası alanda ilk spordan men kararı çıktı. Her yıl İtalya'da Bologna şehrinde düzenlenen Giro dell'Emilia yol bisiklet yarışı, bu sene 4 Ekim'de başlayacak. Yarışın organizatörlüğünü yapan GS Emilia'nın başkanı Adriano Amici, İsrail'in "Israel-Premier Tech" bisiklet takımının men edildiğini açıkladı. Kamu güvenliği nedeniyle bu kararı almak zorunda olduklarını belirten Amici, hem Israel-Premier Tech sürücüleri hem de diğer sürücüler için çok fazla tehlike olabileceğini vurguladı.
ARKADAŞINA GÖNDER
İsrail’e ilk men İtalya’dan!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz