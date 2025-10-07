Spor müsabakaları her zaman ilk 3'ün kürsüye çıkarak ödüllendirildiği mücadeleler değildir…. Bursa'da bu yıl 'Koşmaya Değer' mottosuyla 12.'si düzenlenen Eker I Run yarışında olduğu gibi… 18 ülke, 53 şehirden 4 bin gibi rekor bir katılımla farklı branşlarda gerçekleşen yarış şölen havasında geçerken, organizasyon kapsamında 19 sivil toplum kuruluşu, 'Adım Adım' aracılığıyla projelerine destek toplamak için koştu. Binlerce bağışçı ve gönüllü sporcunun desteğiyle bağış tutarında 4.5 milyon TL'ye yaklaşan yeni bir rekor kırıldı. Etkinlik kapsamında https://ipk.adimadim.org/ adresi üzerinden 2 hafta süreyle daha toplanmaya devam edecek bağış tutarının 5.5 milyon TL'yi geçmesi hedefleniyor.

Uludağ'ın zirvesinden başlayan ve Tükiye'nin yokuş aşağı koşulan ilk ve tek maraton olan 42K'da yarışan 120 maratoncu, Bursa'nın yemyeşil manzarası eşliğinde koşarken, soğuk havadan sıcağa doğru büyük bir mücadele verdi. 42K Maratonu'nda kadınlarda üst üste 4 senedir birinci olan Özlem Işık 3 saat 27 dakika 13 saniye ile ipi göğüslerken onu Hülya Takım (03:32:23) ve Euna Lee (03:44:26) takip etti. Erkeklerde son üç sene olduğu gibi Oğuzhan Emre Singer 2 saat 26 dakika 34 saniye ile birinciliği elde etti. Necati Aktaş 02:30:28 ile ikinci, Kerem Baybatur 02:39:52 ile üçüncü oldu.



GUINNESS'E GİRDİ

ETKİNLİKTE, ABD'li koşucu Brandon Foor, 7 kıtada maraton ve ultra maratonu en hızlı koşma rekorunu kırma hedefi kapsamında 12'nci Eker I Run'a katıldı. Foor, 42K maratonunu 4 saat 22 dakika 31 saniye ile genel sıralamada 71'inci olarak tamamlamasına rağmen hedeflediği rekora ulaştı ve Guinness Rekorlar kitabına adını yazdırmayı başardı.