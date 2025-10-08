Sadettin Saran'dan kupa sözleri: "Armanın hakkını sonuna kadar verdiler"

Fenerbahçe Medicana, 2025 Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Vakıfbank'ı 2-0 geriden gelip 3-2'lik mağlup etti ve şampiyon oldu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Saran, takımdaki oyuncuların, armalarının hakkını verdiğini söyledi.

Göreve geldikten sonra 2'nci kupasını kazanan Saran, "Şansımız da yaver gitti, inşallah böyle devam edecek. Ankara seyircisi müthiş, taraftarımızla gurur duyuyoruz. Bugün dünyanın en iyi voleybolcuları sahadaydı. Çok güzel bir mücadeleydi, inancımızı hiç yitirmedik. Armanın hakkını sonuna kadar verdiler." ifadelerini kullandı.