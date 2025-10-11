Haber turu

Voleybolun daima yanındayız

Vodafone Sultanlar Ligi'nde bugün başlayacak yeni sezon öncesi Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, tüm takımlara başarılar diledi. Dünyada kadın voleyboluna en büyük desteği verdiklerini belirten Şahin, "Teknolojideki uzmanlığımızı voleybola yansıtıyoruz. Çalışmalarımız bu sezonda da artarak sürecek. Yeni sezonda tüm takımlarımıza ve sporcularımıza başarılar diliyoruz. Vodafone olarak, kadın voleybolunun yanında durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Bulut 2 sezon sonra döndü

KAYSERİSPOR ve Antalyaspor yeni teknik direktörlerini buldu. Gisdol ile yollarını ayıran Kayseri, Radomir Djalovic ile 1+1 yıllığına anlaştı. 42 yaşındaki çalıştırıcı, en son Slovenya takımlarından Maribor'da görev yapmıştı. Antalya ise Emre Belözoğlu'ndan boşalan koltuğa Erol Bulut'u getirdi. İki sezon sonra Türkiye'ye dönen 50 yaşındaki hoca, 2 sene için kırmızı- beyazlılarla el sıkıştı. Bulut, daha önce Yeni Malatya, Alanya, F.Bahçe ve Gaziantep'te çalışmıştı.



Gazze için üzülüyoruz

DÜNYA Kupası elemelerinde bugün İsrail ile karşılaşacak olan Norveç Milli Takımı'ndan önemli açıklamalar geldi. Bir dönem Trabzonspor formasını giyen Sörloth "Çoğumuz durumu biliyoruz ve Gazze'de etkilenen tüm insanlar için üzülüyoruz. Bu maçın gelirlerini Gazze'ye bağışlayacağız. Bence Lise Klaveness cesur" diye konuştu. Norveç'in hocası Solbakken ise, "Sağlanan barışta umarım her şey tüm taraflar için iyi gider" ifadelerini kullandı.