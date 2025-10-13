Eczacıbaşı’ndan yeni evinde ilk galibiyet

Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Eczacıbaşı Dynavit, yeni salonunda seyircisiyle buluştu. Evinde ağırladığı Kuzey Boru Gençlik Spor Kulübü'nü 3-0 yenerek sezona galibiyetle start verdi. İlk 2 seti 25-15 ve 25-14 kazanan turuncu-beyazlılar, son oyunda Kuzey Boru'nun hücumlarına karşı duramadı ve geriye düştü.Hücumda 15'te 15 ile yüzde 100 başarı sağlayan Ebrar 18 sayıyla maçın en skoreri oldu ve takımı adına yıldızlaştı.Beşiktaş-İlbank: 3-1, Aras Spor-Fenerbahçe: 1-3, G.Saray-Aydın: 3-0, Göztepe-Nilüfer Bld.: 1-3.