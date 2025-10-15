CAS'tan İsrail'e ret: Katılamayacak

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), İsrail'in 19-25 Ekim'de Endonezya'da yapılacak 2025 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na katılabilmek için yaptığı itirazı reddetti. Soykırımcı İsrail, sporcuları Artem Dolgophyat, Eyal Indig, Ron Payatov, Lihie Raz, Yali Shoshani ve Roni Shamay'ın turnuvaya katılabilmesi için gerekli önlemlerin alınması, ev sahipliğinin başka ülkeye verilmesi veya şampiyonanın iptal edilmesi istemiyle başvuruda bulunulduğu aktarıldı. Acil geçici tedbir talebiyle yapılan başvurunun, CAS Temyiz Tahkim Dairesi Başkan Yardımcısı tarafından değerlendirilerek reddedildiği ifade edildi. Endonezya Hukuk, İnsan Hakları, Göç ve Islah Kurumları Koordinasyon Bakanı Yusril Ihza Mahendra yaptığı paylaşımda, "Filistin özgürlüğüne kavuşana kadar İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulmayacağını" belirterek İsrailli sporculara vize verilmeyeceğini açıklamıştı.



A.Efes güldürdü Fenerbahçe üzdü

ANADOLU Efes, EuroLeague'in 4. haftasında Olympiakos'u deplasmanda 82-78 devirerek 2 maç aradan sonra galip geldi. Efes bir sonraki maçta evinde Panathinaikos'u konuk edecek. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise Dubai Basketbol'a evinde 93-69 mağlup oldu. Kanarya bu sonuçla birlikte üst üste 3. yenilgisini aldı. F.Bahçe, bir sonraki maçta B.Münih'i ağırlayacak.



İki Türk, 18 yaş altı en iyi gençler arasında

DÜNYA futbolunun en iyi 18 yaş altı kategorisinde ik i Türk futbolcu yer aldı. İngiliz basınından The Guardian'ın derlediği 60 kişilik listeye Kayserispor'un 17 yaşındaki kalecisi Deniz Dönmezer ve G.Saray'ın 17 yaşındaki 10 numarası Furkan Koçak girdi. Sıralamada PSG'den Mbaye, B.Münih'ten Karl, Milan'dan Camarda, Dortmund'dan Inacio ve Barcelona'dan Dro Fernandez ile Toni Fernandez gibi isimler de var.