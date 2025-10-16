Haber turu

ERCÜMEN GAZZE İÇİN REKORUNU GELİŞTİRECEK

MİLLİ dalgıç ve Birleşmiş Milletler 'Sudaki Yaşam' Savunucusu Şahika Ercümen, yarın Kaş'ta değişken ağırlık paletsiz kategoride 107 metreye (yaklaşık 40 katlı bir bina yüksekliği) dalarak kendi dünya rekorunu geliştirmeyi hedefliyor. Ercümen konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Cumhuriyetimizin 102. yılına ithafen nefesimi ülkemin gücüyle birleştiriyorum. Gazze'de açlık ve zulümle nefesi kesilen kardeşlerimizin sessiz çığlığını duyuyoruz. Dilerim ki Gazze nefes alsın, karanlıklar aydınlığa çıksın. Biz sporla, doğayla ve umutla yaşatmaya devam edeceğiz."



ABDULLAH KAYAPINAR DÜNYA ŞAMPİYONU!

MİLLİ para halterci Abdullah Kayapınar, Dünya Para Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandırdı. Mısır'ın başkenti Kahire'de devam eden organizasyonun beşinci gününde erkekler 49 kiloda mücadele eden milli sporcumuz, 179 kiloluk kaldırışıyla dünya şampiyonluğuna ulaştı. 33 yaşındaki Abdullah, Paris 2024 Paralimpik Olimpiyatları'nda da 180 kiloyla gümüş madalya almış ve bu kategoride madalya elde eden ilk Türk erkek para halterci ünvanının sahibi olmuştu.



ALPEREN ŞENGÜN MVP ADAYI OLABİLİR

ESKİ NBA yıldızı Carmelo Anthony, milli basketbolcumuz Alperen Şengün hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Hem Housten Rockets'ta hem de A Milli Takım'da başarılı işlere imza atan Alpi için Anhony, "Alperen MVP adayı olabilir. Kevin Durant hiçbir zaman topu içeriye atabileceğin, hücumu onun üzerinden yürütebileceğin bir uzunla oynamadı. Alperen'e topu pota altında verebilirsin ya da onunla ikili oyun oynayabilirsin. Birini seç çünkü Alperen sayı atacak ya da faul alacak" dedi.