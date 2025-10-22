Kupanın sahibi Ziraat Bankkart

Voleybolda geçen sezonun Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart ile Kupa Voley'de mutlu sona ulaşan Fenerbahçe Medicana, AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda kozlarını paylaştı.Malatya Orduzu Spor Salonu'nda oynanan mücadelede setler 19-25, 25-22, 25-18 ve 25-17 sona erdi. Bu sonuçla birlikte Başkent ekibi, AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak kupayı 5. kez müzesine götürdü.Şampiyonlar Kupası'nda F.Bahçe ve Halkbank'ın ise 4'er şampiyonluğu bulunuyor.