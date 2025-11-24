F.Bahçe'ye filede yan bakılmıyor!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi. Sarı-lacivertli takım bu sonuçla ligde 7'de 7 yaparak kayıpsız yoluna devam etti. Karşılaşmanın setleri; 26-24, 24-26, 17-25, 14-25 tamamlandı. Kanarya'nın Rus yıldızı Arina Fedorovtseva ürettiği 5 ace ile bu sezon ligde toplam 19 servis sayısına ulaştı. Diğer müsabakalar: Kuzey Boru- Bahçelievler: 3-1, Göztepe-Zeren: 0-3, G.Saray-Nilüfer Bld: 3-0, Beşiktaş-THY: 3-1, Eczacıbaşı-Aras: 3-0, İlbank-VakıfBank: 0-3.

22 dakikada 22 sayı attı, Aslan'ı kurtardı

TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi 9. haftasında Galatasaray MCT Technic, evinde Esenler Erokspor'u 88-76 mağlup etti. Aslan son 5 maçta 4. galibiyetini aldı. Kenardan gelen ve 22 dakika oynayan Errick McCollum 22 sayı ile karşılaşmanın en skorer ismi olurken galibiyette başrolü oynadı. James Palmer Jr. ise 16 sayı, 6 ribaunt, 8 asist üretti. Buğrahan Tuncer de 14 sayıyla mücadele etti. Esenler Erok adına ise Langston Galloway 19 sayı üretti. Diğer sonuçlar: Aliağa Petkim-Merkezefendi Bld: 73-81, Tofaş-Anadolu Efes: 86-79, F.Bahçe-Bursa: 92-84.

Ölüm tehditlerine Dobermann'lı önlem!

YAZ ayında Newcastle'dan 146 milyon Euro karşılığında Liverpool'a transfer olan Alexander Isak ölüm tehditleri üzerine 35 bin Euro değerinde yüksek eğitimli bir Dobermann satın aldı. Premier Lig'de birçok futbolcunun benzer şekilde koruma köpeği edindiği bilinirken, İsveçli golcünün tercihi de profesyonel koruma eğitimiyle bilinen Dobermann cinsinden yana oldu. İsak'ın bu kararı, İsveç Milli Takımı'nda kötü geçen Dünya Kupası eleme maçları sonrası tehditlerinin ardından geldi. Tehdit içeren 10 şikâyetlik mesajın polis tarafından incelendiği açıklandı.

10 KİŞİLİK KARŞILAŞMADA BODRUM FK YARA ALDI!

TRENDYOL 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Bodrum FK, deplasmanda Ümraniyespor'a 1-0 yenilerek yarışta yara aldı. İstanbul ekibine 3 puanı getiren golü 69. dakikada Talha Bartu Özdemir kaydetti. Son 3 maçta ikinci yenilgisini alan Bodrum, liderlik şansını teperken, 27 puanla ikinci sırada kaldı. Konuk takımda 11. dakikada Musah Mohammed, Ümraniyespor'da ise 25. dakikada Yunus Emre Yılmaz kırmızı kart gördü. 3. galibiyetini alan ve puanını 14 yapan Ümraniye biraz olsun nefes aldı. Diğer sonuçlar: Iğdır FK-Erzurum: 2-1, Van Spor-Keçiörengücü: 1-1, Esenler Erok-Sivasspor: 2-1.