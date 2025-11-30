Havuzun altın perileri!

Görünmeyen kanatlarıyla yaşama sımsıkı tutunan, "Balıkların da kolları yok"
diyerek sayısız başarıya imza atan milli yüzücümüz Sümeyye Boyacı, 2018 yılında İrlanda'da gerçekleştirilen Paralimpik Avrupa Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstünde altın madalya kazandı. Sümeyye, tarihi bir başarı elde ederken yüzmede Cumhuriyet tarihinin ilk kadın Avrupa Şampiyonu unvanını aldı.
2022 yılında ise Portekiz'de Paralimpik Yüzme Dünya Şampiyonası'nda yine 50 metre sırtüstünde muhteşem derecesiyle dünyanın zirvesine çıktı.
DEFNE KURT'TAN 5'İ BİR YERDE!
Milli para yüzücümüz Defne Kurt, Singapur'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda adeta rekorları paramparça etti. Defne, Eylül 2025'de düzenlenen turnuvada elde ettiği 5 altın madalya ile tarihe adını yazdırdı.
24 yaşındaki milli sporcumuz, kadınlar 50 ve 100 metre serbest stil, 100 metre kelebek, 100 metre sırtüstü ile 200 metre bireysel karışıkta zirveye çıkarak bir dünya şampiyonasında 5 altın madalya alan ilk Türk sporcu oldu. İstiklal Marşı'nı Singapur'da tam 5 kez dinletiren Defne ayrıca 50 metre serbest kategorisinde Avrupa ve şampiyona rekorunu kırdı.
Kelebek disiplininde ise yine Avrupa rekorunu kırarak müthiş bir başarıya imza attı.