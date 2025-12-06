Efeler Ligi: Galatasaray evinde mağlup!

Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 9. haftasında evinde Spor Toto'ya 3-1'lik skorla kaybetti.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erol Akbulut, Yasin Çalışkan
Galatasaray HDI Sigorta: Ahmet Tümer, Wright, Maar, Doğukan Ulu, Patry, Gökçen Yüksel (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Arslan Ekşi, Jaeschke, Alonso)
Spor Toto: Ivovic, Mustafa Koç, Jaime, Camejo, Emin Gök, Muhammed Kaya (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Doğan Karakoç, İzzet Ünver, Doğukan Yaltıraklı, Melih Sıratca)
Setler: 25-19, 24-26, 22-25, 16-25
Süre: 121 dakika (27, 38, 28, 28)