Lando Norris’ten tarihi şampiyonluk

Formula 1'DE 2025 yılının şampiyonu belli oldu. Son yarış olan Abu Dabi Grand Prix'indeki nefes nefese geçen mücadeleyi üçüncü sırada bitiren Lando Norris, puanını 423'e çıkararak Max Verstappen'in (421) 2 puan önünde ipi göğüsledi. Kariyerinin ilk şampiyonluğuna uzanan İngiliz yarışcı, Verstappen'in 4 senelik serisine de nokta koydu. Norris, 2008'de Lewis Hamilton'dan sonra McLaren'de şampiyonluğa ulaşan ilk isim oldu. Abu Dabi'yi 2. sırada tamamlayan Oscar Piastri, 3. sırada kaldı. Şampiyonluğu lastik yakarak kutlayan Norris'i daha sonra Verstappen ve Piastri tebrik etti.