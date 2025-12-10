Osman Aşkın Bak: Milli sporcu bursu Türk sporunda devrim niteliğindedir!

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 5 yıl önce hayata geçirilen Milli Sporcu Öğrenim Bursu'ndan bugüne kadar 1716 sporcu yararlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklaya göre, sporcuların yaşadığı "Eğitim mi? Spor mu?" ikilemini gidermek amacıyla 2019 yılında önemli bir adım atarak Milli Sporcu Bursu programını başlattı. 2020 - 2021 öğretim yılında ilk etapta 26 vakıf üniversitesiyle başlayan uygulamayla spor kariyerinde başarıya ulaşan gençlerin tam burslu eğitim almalarının önü açıldı. Daha sonra Milli Sporcu Öğrenim Bursu uygulamasının kapsamı genişletilerek vakıf üniversite sayısı 74'e çıkarıldı.

Olimpik ve paralimpik branşlarda son 4 yıl içinde ilgili spor organizasyonlarında altın, gümüş ve bronz madalya kazanan sporcular, uygulanan program sayesinde eğitim hayatlarında güçlü bir güvenceye kavuştu. Bu sayede genç sporcular hem antrenmanlarını rahatlıkla yaparak şampiyonalara hazırlanırken hem de geleceklerine akademik bir temel oluşturabiliyor.