Haber hattı

İtalya'da 'Ayın Yükselen Yıldızı' Kenan seçildi!

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus'taki performansıyla başarıdan başarıya koşuyor. 20 yaşındaki hücum oyuncusu, İtalya Serie A'da kasım ayındaki etkili oyunu, dinamizmi ve katkısı sayesinde 'Ayın Yükselen Yıldızı' ödülüne layık görüldü. 23 yaşının altındaki en iyi oyuncuya verilen bu ödülün sahibi olan Kenan, kasımda ligde Torino, Fiorentina ve Cagliari maçlarında ilk 11'de sahaya çıktı. Cagliari müsabakasında 2 gol atarak klasını konuşturdu.

Pogba deve yarışı takımına ortak oldu

MONACO'NUN yıldız orta sahası Paul Pogba, dünyanın ilk profesyonel deve yarışı takımı Al Haboob'a ortak ve marka elçisi oldu. Deve yarışlarının Orta Doğu'da popüler olduğuna dikkat çeken Pogba, "İnsanlar fark etmese de sporun her türü birbirine bir şekilde bağlanır. Futbol, deve yarışı, boks… Temelinde kararlılık, odaklanma, disiplin ve vazgeçmeme vardır" ifadelerini kullandı.

Ne F.Bahçe ne G.Saray! Salah, Barcelona yolunda

DEVRE arası transfer döneminde Liverpool'dan ayrılmasına kesin gözle bakılan Mohamed Salah hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınından Fichajes, hücum hattına acil olarak takviye yapmayı planlayan Barcelona'nın, Mısırlı yıldızı renklerine bağlamayı ciddi biçimde değerlendirdiğini belirtti. Salah'ın adı F.Bahçe ve G.Saray ile de anılıyor.