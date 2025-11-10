Trend Galeri Trend Yaşam ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

Altın piyasası 10 Kasım Pazartesi sabahına hareketli bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz hafta küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmaların etkisiyle yön arayışını sürdüren altın, yatırımcıların en çok ilgilendiği konular arasında yer alıyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatlarının haftanın ilk gününe nasıl başladığı merak ediliyor. Yeni haftaya girerken güncel rakamlar yakından takip ediliyor. Peki, altın bugün kaç TL, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...