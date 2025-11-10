Trend Galeri Trend Yaşam ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

Altın piyasası 10 Kasım Pazartesi sabahına hareketli bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz hafta küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmaların etkisiyle yön arayışını sürdüren altın, yatırımcıların en çok ilgilendiği konular arasında yer alıyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatlarının haftanın ilk gününe nasıl başladığı merak ediliyor. Yeni haftaya girerken güncel rakamlar yakından takip ediliyor. Peki, altın bugün kaç TL, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 10.11.2025 06:24
10 Kasım Pazartesi günü altın fiyatları yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer alıyor. Küresel piyasalardaki hareketliliğin etkisiyle dalgalı seyrini sürdüren altın, haftanın ilk gününde de yakından takip ediliyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 5.491,02

SATIŞ(TL) 5.491,80

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 9.171,00

SATIŞ(TL) 9.245,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 37.365,00

SATIŞ(TL) 37.930,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 5.117,76

SATIŞ(TL) 5.348,99

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 4.046,76

SATIŞ(USD) 4.047,34

