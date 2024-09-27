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Altın fiyatları canlı alış-satış: 27 Eylül 2024 cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı bugün ne kadar?

Son dakika: Altın fiyatları rekor tazelemeye devam ediyor. İslam Memiş'in aktardığı üzere sene sonu 3000 TL seviyesine ulaşması beklenen gram altın fiyatı 2900 TL üzerine çıktı. Ons altınla birlikte rekor üstüne rekor kıran altnda son durum birikim ve yatırım yapanların gündeminde. Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan canlı alış-satış rakamları kontrol ediliyor. Peki; 27 Eylül 2024 bugün cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Giriş Tarihi: 27.09.2024 08:49 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 08:49
Altın fiyatları canlı alış-satış: 27 Eylül 2024 cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı bugün ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar 27 Eylül 2024; haftanın son işlem günü için araştırılmaya başladı. Son haftalarda rekor üstüne rekor kıran altında sene sonu tahminleri değerlendiriliyor. FED faiz indirimi ardından önemli bir ivme kazanan grafik yakın mercek altında. Peki; ons, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları canlı alış-satış: 27 Eylül 2024 cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: REKOR TAZELEMEYE DEVAM EDİYOR!

ABD Merkez Bankası (FED) faiz indirimi ardından istikrarlı yükselişini devam ettiren altın fiyatları beklendiği seviyeye doğru yürüyor. Sene sonu 3000 TL seviyesini göreceği tahmin edilen altının gram fiyatı 2900 liranın üzerini görürken ons altın da en 2667 dolar seviyesinde.

Peki; bugün altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları canlı alış-satış: 27 Eylül 2024 cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı bugün ne kadar?

27 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.667,23 dolar
SATIŞ: 2.667,54 dolar

Altın fiyatları canlı alış-satış: 27 Eylül 2024 cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı bugün ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 2.933,31 TL
SATIŞ: 2.934,67 TL

Altın fiyatları canlı alış-satış: 27 Eylül 2024 cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 4.967,00 TL
SATIŞ: 5.025,00 TL

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