Altın fiyatları canlı alış-satış: 27 Eylül 2024 cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı bugün ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar 27 Eylül 2024; haftanın son işlem günü için araştırılmaya başladı. Son haftalarda rekor üstüne rekor kıran altında sene sonu tahminleri değerlendiriliyor. FED faiz indirimi ardından önemli bir ivme kazanan grafik yakın mercek altında. Peki; ons, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?