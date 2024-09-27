Altın fiyatları canlı alış-satış: 27 Eylül 2024 cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı bugün ne kadar?
Son dakika: Altın fiyatları rekor tazelemeye devam ediyor. İslam Memiş'in aktardığı üzere sene sonu 3000 TL seviyesine ulaşması beklenen gram altın fiyatı 2900 TL üzerine çıktı. Ons altınla birlikte rekor üstüne rekor kıran altnda son durum birikim ve yatırım yapanların gündeminde. Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan canlı alış-satış rakamları kontrol ediliyor. Peki; 27 Eylül 2024 bugün cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 27.09.2024 08:49
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 08:49