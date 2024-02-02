Ali, planıyla Seyfi’yi alt etti!
Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, ATV ekranındaki 41. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nın bu bölümünde Ali'nin, Seyfi'ye kurduğu zekice bir oyun, hem Çelik Komutan'ın evini kurtardı hem de Barbaros'un özgürlüğüne kavuşmasını sağladı.
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