Barbaros’un sürpriz evlenme teklifi
Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 43. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda Barbaros’un balığın içine sakladığı yüzükle Gülayşe’ye hiç beklemediği bir anda yaptığı evlilik teklifi bölüme damga vurdu.
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