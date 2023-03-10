Gülayşe ve Barbaros’un duygusal yakınlaşması! Gülayşe, Barbaros’a aşkı sordu | Video

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 7. Bölümüyle büyük bir ilgi gördü. Bölüme Gülayşe’nin, Barbaros’a “Hiç âşık oldun mu?” diye sorduğu soruya Barbaros’un “Peki sen, sen hiç âşık oldun mu?” sorusuyla cevap vermesi damga vurdu.