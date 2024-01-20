Mahallede silahlar patladı!
Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 39. bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda, Ateş Kuşları’nın taşındığı yeni mahallede Barbaros ve tefeciler arasında çatışma yaşandı.
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