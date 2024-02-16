Sultan’ın sırrı açığa çıkacak mı?

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 43. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda Sultan, Çatal’ı öldürdüğünü itiraf ettiği bir mektup yazmasının ardından evden ayrıldı ancak eve geri döndüğünde mektubu bulamadı.