Gök Hanlığı’nın yeni Yasavul’u Temur oldu | Video

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki 25. Bölümü ile seyirciyi ekrana kilitledi ve sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti. ‘Destan’ın 25. Bölümü’ne İtbarakların Gök Saray’a gizlice sızarak Yasavul Saltuk’u öldürmeleri ve Alpagu Han, Kaya ve Temur’u hazırladıkları otlarla bayıltmaları ve yaşanan bu olaylar sonrası Alpagu Han’ın; yeni Yasavul olarak Temur’u seçmesi damga vurdu.