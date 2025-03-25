Video Dünya ABD ordusuna ait Osprey tipi 2 uçak Japonya'da acil iniş yaptı | Video
ABD ordusuna ait Osprey tipi 2 uçak Japonya'da acil iniş yaptı | Video

ABD ordusuna ait Osprey tipi 2 uçak Japonya'da acil iniş yaptı | Video

25.03.2025 | 13:10

ABD ordusuna ait Osprey tipi 2 uçak, Japonya'nın Matsumoto Havaalanı'na ardı ardına acil iniş yaptı. Havaalanı pisti geçici olarak uçak trafiğine kapatılırken, bazı uçuşlarda aksamalar yaşandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
ABD ordusuna ait Osprey tipi 2 uçak, Japonya'nın Nagano eyaletindeki Matsumoto Havaalanı'na ardı ardına acil iniş yaptı. Havaalanı yönetiminden edinilen bilgilere göre, inişler yerel saat ile 15.00 ve 15.30 sıralarında gerçekleşti. Okinawa eyaletindeki Futenma Hava Üssü'ne bağlı olan uçaklardan ikincisinin kısa süre sonra yeniden havalandığı aktarıldı. Olay nedeniyle havaalanı pistinin yaklaşık 1.5 saat uçak trafiğine kapatıldığı ve bazı uçuşlarda aksamalar yaşandığı belirtildi. Acil inişlerin nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şili’de orman yangınları 7 bin 821 hektarlık alanı küle çevirdi | Video 03:58
Şili'de orman yangınları 7 bin 821 hektarlık alanı küle çevirdi | Video 25.03.2025 | 13:25
ABD ordusuna ait Osprey tipi 2 uçak Japonya’da acil iniş yaptı | Video 03:13
ABD ordusuna ait Osprey tipi 2 uçak Japonya'da acil iniş yaptı | Video 25.03.2025 | 13:10
Beyoğlu’ndaki yangının çıkış anı kamerada! Çöpe atılan yanıcı madde 2 binayı kül etti | Video 04:27
Beyoğlu’ndaki yangının çıkış anı kamerada! Çöpe atılan yanıcı madde 2 binayı kül etti | Video 25.03.2025 | 12:38
İsrail güçleri Oscar ödüllü Filistinli yönetmen Hamdan Ballal’ı gözaltına aldı | Video 00:44
İsrail güçleri Oscar ödüllü Filistinli yönetmen Hamdan Ballal’ı gözaltına aldı | Video 25.03.2025 | 12:37
Otoyolda oluşan dev çukur hareket halindeki motosikleti böyle yuttu! 1 kayıp, 1 yaralı... | Video 00:36
Otoyolda oluşan dev çukur hareket halindeki motosikleti böyle yuttu! 1 kayıp, 1 yaralı... | Video 25.03.2025 | 08:25
ABD’de orman yangını: 4 bin dönümden fazla alan yandı | Video 01:51
ABD'de orman yangını: 4 bin dönümden fazla alan yandı | Video 24.03.2025 | 12:21
Meksika’daki minibüs kazasında 12 kişi öldü, orman yangını çıktı | Video 00:47
Meksika'daki minibüs kazasında 12 kişi öldü, orman yangını çıktı | Video 24.03.2025 | 11:04
Japonya’da orman yangını alarmı: 2 eyalet alevlere teslim oldu | Video 03:43
Japonya’da orman yangını alarmı: 2 eyalet alevlere teslim oldu | Video 24.03.2025 | 08:33
İsrail Nasser Hastanesi’ni vurdu: 1 ölü | Video 00:42
İsrail Nasser Hastanesi’ni vurdu: 1 ölü | Video 24.03.2025 | 08:33
Güney Kore’deki orman yangınlarında bin 500 kişi tahliye edildi, 3 bin 286 hektarlık alan küle döndü | Video 01:03
Güney Kore’deki orman yangınlarında bin 500 kişi tahliye edildi, 3 bin 286 hektarlık alan küle döndü | Video 23.03.2025 | 11:11
Trump’ın Özel Temsilcisinden ’Trump-Erdoğan’ görüşmesiyle ilgili açıklama: Gerçekten dönüşümsel diyebilirim | Video 00:47
Trump'ın Özel Temsilcisinden 'Trump-Erdoğan' görüşmesiyle ilgili açıklama: "Gerçekten dönüşümsel diyebilirim" | Video 22.03.2025 | 15:44
İngiltere’deki Heathrow Havalimanı’nda uçuşlar yeniden başladı | Video 03:52
İngiltere'deki Heathrow Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı | Video 22.03.2025 | 12:12
Yemen’deki Husilerden İsrail’e yeni füze saldırısı | Video 00:43
Yemen’deki Husilerden İsrail’e yeni füze saldırısı | Video 22.03.2025 | 10:21
Londra’daki Heathrow Havalimanı’nda yangın! Uçuşlar iptal edildi | Video 01:12
Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda yangın! Uçuşlar iptal edildi | Video 21.03.2025 | 09:19
Ukrayna’dan stratejik Rus bombardıman uçaklarının bulunduğu askeri üsse saldırı | Video 00:48
Ukrayna'dan stratejik Rus bombardıman uçaklarının bulunduğu askeri üsse saldırı | Video 20.03.2025 | 14:17
Rusya, Ukrayna’yı gece boyunca dronlarla vurdu: 10 yaralı | Video 00:23
Rusya, Ukrayna'yı gece boyunca dronlarla vurdu: 10 yaralı | Video 20.03.2025 | 11:36
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı | Video 00:53
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı | Video 20.03.2025 | 08:19
İsrail’den Gazze’de cenaze törenine hava saldırısı: 16 ölü, 30 yaralı | Video 00:59
İsrail'den Gazze’de cenaze törenine hava saldırısı: 16 ölü, 30 yaralı | Video 20.03.2025 | 08:19
İran’da Çarşamba Suri kutlamalarında 19 kişi öldü, 5 bin 568 kişi yaralandı | Video 02:58
İran’da Çarşamba Suri kutlamalarında 19 kişi öldü, 5 bin 568 kişi yaralandı | Video 19.03.2025 | 14:32
Netanyahu: Şu andan itibaren müzakereler sadece ateş altında yürütülecek | Video 04:03
Netanyahu: "Şu andan itibaren müzakereler sadece ateş altında yürütülecek" | Video 19.03.2025 | 08:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY