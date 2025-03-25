ABD ordusuna ait Osprey tipi 2 uçak Japonya'da acil iniş yaptı | Video
ABD ordusuna ait Osprey tipi 2 uçak, Japonya'nın Matsumoto Havaalanı'na ardı ardına acil iniş yaptı. Havaalanı pisti geçici olarak uçak trafiğine kapatılırken, bazı uçuşlarda aksamalar yaşandı.
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