ABD'de teknede patlama: 1 ölü, 5 yaralı | Video
ABD'nin Florida eyaletindeki bir teknede patlama meydana geldi, 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Patlamanın nedenine yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.
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