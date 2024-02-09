Aliyev, Azerbaycan'ın yeni aldığı Akıncı TİHA’ların test uçuşunu izledi | Video
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile Azerbaycan’ın Türkiye'den yeni aldığı Akıncı taarruzi insansız hava araçlarının (TİHA) test uçuşunu izledi.
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