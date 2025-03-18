Artvin’de heyelanda bir ev takla atarak devrildi, o anlar kamerada | Video
Artvin’de merkeze bağlı Çamlık mahallesinde meydana gelen heyelanda çok sayıda ev hasar gördü. Evlerden biri yapısal bütünlüğünü bozmadan takla atarak devrildi. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:48
Honduras'ta kalkış yapan uçak saniyeler sonra suya düştü: 12 ölü | Video 18.03.2025 | 11:08
07:05
Artvin’de heyelanda bir ev takla atarak devrildi, o anlar kamerada | Video 18.03.2025 | 11:08
16:05
01:40
İsrail Gazze Şeridi’ne saldırdı: En az 300 kişi hayatını kaybetti | Video 18.03.2025 | 08:35
02:47
02:54
Etna Yanardağı patlarken kayak yaptı | Video 17.03.2025 | 15:30
01:06
Trump’ın emri sonrasında hedef olan Yemen’de bilanço ağırlaşıyor | Video 17.03.2025 | 12:14
00:30
Tayland'da dalış teknesi yandı: İngiliz turist hayatını kaybetti | Video 17.03.2025 | 11:13
02:20
01:44
Pakistan’da bombalı saldırı: 6 ölü | Video 16.03.2025 | 12:40
00:59
01:06
01:36
01:05
02:48
ABD’de iniş yapan yolcu uçağı pistte alev aldı: 12 yaralı | Video 14.03.2025 | 11:27
01:04
İsrail'den Şam'a hava saldırısı: 1 ölü | Video 14.03.2025 | 10:19
00:15
02:17
İtalya’da 4.4 büyüklüğündeki deprem! Halk geceyi sokaklarda geçirdi | Video 13.03.2025 | 12:11
00:22
Bolivya'da otobüs yoldan çıkarak devrildi: 13 ölü | Video 13.03.2025 | 11:16