Video Dünya Avustralya'da 157 balina kıyıya vurdu, 67'si telef oldu | Video
Avustralya'da 157 balina kıyıya vurdu, 67'si telef oldu | Video

Avustralya'da 157 balina kıyıya vurdu, 67'si telef oldu | Video

19.02.2025 | 10:58

Avustralya'nın Tazmanya eyaletinde 157 yalancı katil balinanın toplu halde kıyı vurması sonucu 67'si telef oldu. Yeniden yüzdürülmeleri mümkün olmayan 90 balinanın ise uyutulmasına karar verildi.

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Avustralya'nın Tazmanya eyaletinin batı kıyısındaki Arthur Nehri yakınlarına 157 yalancı katil balina karaya vurdu. Bölgeye kurtarma ekibi sevk edildi. Tazmanya Eyaletine Deniz Koruma Programı'ndan yapılan açıklamaya göre balinalardan 67'si telef oldu, 90'ının hayat kalma mücadelesi verdiği tespit edildi. Ancak bölgedeki elverişsiz şartların kurtarmayı imkansız hale getirdiği, balinalara ötanazi uygulanacağı belirtildi. Kurtarma ekibi balinalardan 2'sini yeniden yüzdürmeye çalışırken, şiddetli rüzgar ve dalgalı deniz nedeniyle kıyıya geri döndükleri ifade edildi.

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Tazmanya Parklar ve Yaban Hayatı Hizmetleri'nden Brendon Clark, "Tahminlerimize göre 24 ila 48 saattir mahsur kalmış durumdalar. (Hayatta kalan) Hayvanları doğrudan tekrar o dalgalara yüzdürmeye çalışmak zorlu bir iş ve tabii ki bu durum personelimiz için çok büyük güvenlik riskleri de doğururdu" dedi. Clark, Haziran 1974'ten bu yana yalancı katil balinaların Tazmanya'da ilk kez karaya vurduğunu belirtti.

Avustralya'daki balinaların karaya vurma olaylarının yüzde 80'inden fazlası Tazmanya'da, çoğunlukla da batı kıyısında gerçekleşiyor. Sahte katil balinalar, nesli tükenmekte olan bir okyanus yunusu türü olarak biliniyor ve boyları 6 metreye kadar uzayabilirken, ağırlıkları 1,5 tona kadar çıkabiliyor.

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