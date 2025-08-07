Video Dünya Çin'de asma köprünün halatı koptu: 5 ölü, 24 yaralı | Video
Çin'de asma köprünün halatı koptu: 5 ölü, 24 yaralı | Video

Çin'de asma köprünün halatı koptu: 5 ölü, 24 yaralı | Video

07.08.2025 | 13:59

Çin'in Sincan bölgesinde bir asma köprünün halatının kopması sonucu aşağı düşen 5 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Çin'in kuzeydoğusundaki Sincan bölgesinde bir asma köprünün halatı koptu. Köprüdeki 29 kişi aşağı düşerken, 5 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, halat koptuktan sonra köprünün bir tarafa doğru eğildiği, bazı turistlerin köprünün asılı tarafına tutunarak güvenli bir şekilde kıyıya geçmeye çalıştıkları görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, turistik bölge geçici olarak kapatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çin’de asma köprünün halatı koptu: 5 ölü, 24 yaralı | Video 00:59
Çin'de asma köprünün halatı koptu: 5 ölü, 24 yaralı | Video 07.08.2025 | 14:18
Çin’de asma köprünün halatı koptu: 5 ölü, 24 yaralı | Video 00:59
Çin'de asma köprünün halatı koptu: 5 ölü, 24 yaralı | Video 07.08.2025 | 13:59
Fransa’da 1949’dan bu yana çıkan en büyük orman yangınıyla mücadele sürüyor | Video 01:37
Fransa'da 1949'dan bu yana çıkan en büyük orman yangınıyla mücadele sürüyor | Video 07.08.2025 | 12:17
ABD Başkanı Trump, çip ve yarı iletken ithalatına yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı | Video 05:36
ABD Başkanı Trump, çip ve yarı iletken ithalatına yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı | Video 07.08.2025 | 09:06
Çin’de başlayan Yetişkin emziği trendi, tehlike saçıyor | Video 00:26
Çin'de başlayan "Yetişkin emziği" trendi, tehlike saçıyor | Video 06.08.2025 | 14:34
Fransa’nın güneyinde orman yangını: 1 ölü, 9 yaralı | Video 01:01
Fransa'nın güneyinde orman yangını: 1 ölü, 9 yaralı | Video 06.08.2025 | 14:08
Pakistan’da muson yağışlarınca can kaybı 303’e yükseldi | Video 00:24
Pakistan’da muson yağışlarınca can kaybı 303’e yükseldi | Video 06.08.2025 | 13:10
İspanya’da karavan yangını felakete dönüştü! Tatilciler plajlardan tahliye ediliyor | Video 01:51
İspanya'da karavan yangını felakete dönüştü! Tatilciler plajlardan tahliye ediliyor | Video 06.08.2025 | 13:10
Putin, ABD’li Temsilcisi Witkoff ’u kabul etti | Video 00:13
Putin, ABD'li Temsilcisi Witkoff 'u kabul etti | Video 06.08.2025 | 13:09
Trump’tan İsrail’in Gazze’yi işgal planıyla ilgili yorum: Bir şey diyemem, bu İsrail’e kalmış | Video 03:40
Trump’tan İsrail’in Gazze’yi işgal planıyla ilgili yorum: "Bir şey diyemem, bu İsrail’e kalmış" | Video 06.08.2025 | 08:51
Hindistan’da sel felaketi: 50’den fazla kişi kayıp | Video 02:26
Hindistan'da sel felaketi: 50'den fazla kişi kayıp | Video 05.08.2025 | 14:23
Güney Kore, Kuzey Kore sınırındaki propaganda hoparlörlerini kaldırıyor | Video 00:47
Güney Kore, Kuzey Kore sınırındaki propaganda hoparlörlerini kaldırıyor | Video 05.08.2025 | 14:16
Japonya’daki havai fişek festivalinde yangın | Video 03:42
Japonya'daki havai fişek festivalinde yangın | Video 05.08.2025 | 13:37
Japonya, 41,8 dereceyle tüm zamanların en sıcak gününü yaşadı | Video 07:44
Japonya, 41,8 dereceyle tüm zamanların en sıcak gününü yaşadı | Video 05.08.2025 | 13:21
ABD’de banliyö treninde yangın! Yolcular alevlerden son anda kurtuldu | Video 00:23
ABD’de banliyö treninde yangın! Yolcular alevlerden son anda kurtuldu | Video 05.08.2025 | 11:43
Yemen’deki Husiler İsrail’e balistik füze saldırısı düzenledi | Video 00:34
Yemen’deki Husiler İsrail’e balistik füze saldırısı düzenledi | Video 05.08.2025 | 08:30
Ukrayna’dan Rusya’da tren istasyonuna İHA’lı saldırı | Video 00:26
Ukrayna’dan Rusya’da tren istasyonuna İHA’lı saldırı | Video 04.08.2025 | 12:19
Rusya’da otobüs ile tren çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı | Video 00:14
Rusya'da otobüs ile tren çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı | Video 04.08.2025 | 11:18
Güney Kore’de şiddetli yağışta 1 kişi öldü, 2 bin 523 kişi tahliye edildi | Video 00:29
Güney Kore’de şiddetli yağışta 1 kişi öldü, 2 bin 523 kişi tahliye edildi | Video 04.08.2025 | 11:18
Avustralya’da yüzbinlerce kişi Filistin’e destek için yürüdü | Video 01:04
Avustralya'da yüzbinlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü | Video 03.08.2025 | 15:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY