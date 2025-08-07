Çin'de asma köprünün halatı koptu: 5 ölü, 24 yaralı | Video
Çin'in Sincan bölgesinde bir asma köprünün halatının kopması sonucu aşağı düşen 5 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, turistik bölge geçici olarak kapatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:59
Çin'de asma köprünün halatı koptu: 5 ölü, 24 yaralı | Video 07.08.2025 | 14:18
00:59
Çin'de asma köprünün halatı koptu: 5 ölü, 24 yaralı | Video 07.08.2025 | 13:59
01:37
05:36
00:26
Çin'de başlayan "Yetişkin emziği" trendi, tehlike saçıyor | Video 06.08.2025 | 14:34
01:01
Fransa'nın güneyinde orman yangını: 1 ölü, 9 yaralı | Video 06.08.2025 | 14:08
00:24
Pakistan’da muson yağışlarınca can kaybı 303’e yükseldi | Video 06.08.2025 | 13:10
01:51
00:13
Putin, ABD'li Temsilcisi Witkoff 'u kabul etti | Video 06.08.2025 | 13:09
03:40
02:26
Hindistan'da sel felaketi: 50'den fazla kişi kayıp | Video 05.08.2025 | 14:23
00:47
03:42
Japonya'daki havai fişek festivalinde yangın | Video 05.08.2025 | 13:37
07:44
Japonya, 41,8 dereceyle tüm zamanların en sıcak gününü yaşadı | Video 05.08.2025 | 13:21
00:23
00:34
Yemen’deki Husiler İsrail’e balistik füze saldırısı düzenledi | Video 05.08.2025 | 08:30
00:26
Ukrayna’dan Rusya’da tren istasyonuna İHA’lı saldırı | Video 04.08.2025 | 12:19
00:14
Rusya'da otobüs ile tren çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı | Video 04.08.2025 | 11:18
00:29
01:04
Avustralya'da yüzbinlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü | Video 03.08.2025 | 15:59