Çin'de asma köprünün halatı koptu: 5 ölü, 24 yaralı | Video 07.08.2025 | 13:59

Çin'in kuzeydoğusundaki Sincan bölgesinde bir asma köprünün halatı koptu. Köprüdeki 29 kişi aşağı düşerken, 5 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, halat koptuktan sonra köprünün bir tarafa doğru eğildiği, bazı turistlerin köprünün asılı tarafına tutunarak güvenli bir şekilde kıyıya geçmeye çalıştıkları görüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, turistik bölge geçici olarak kapatıldı.