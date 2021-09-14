Danimarka’da katliam gibi festival: 1428 balina ve yunus öldürüldü

Danimarka'ya bağlı Faroe Adaları'nda her yıl düzenlenen geleneksel Grindadrap Festivali'nde bu yıl bin 428 balina ve yunus öldürüldü. Ölü yunuslar kıyı şeridi boyunca sıra sıra dizilirken, festival bu yıl da büyük tepki çekti.