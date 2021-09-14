Danimarka’da katliam gibi festival: 1428 balina ve yunus öldürüldü
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:40
Danimarka’da katliam gibi festival: 1428 balina ve yunus öldürüldü 14.09.2021 | 21:01
00:19
Beyaz Saray ABD Başkanı Joe Biden konuşurken yayını kesti 14.09.2021 | 19:34
00:25
Avustralya'da kadın polise feci dayak kamerada! 13.09.2021 | 16:18
01:05
Çekya’da bir köpek, yemek ararken mutfağı ateşe verdi | Video 13.09.2021 | 15:37
03:56
İspanya'nın güneyi 5 gündür alev alev yanıyor | Video 13.09.2021 | 15:00
00:48
00:20
Hindistan'da 4 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var | Video 13.09.2021 | 12:55
02:23
Bursa Mehter Takımı İtalya’yı fethetti | Video 13.09.2021 | 12:42
01:56
Rusya'da yanardağ eteklerinde mini konser keyfi | Video 13.09.2021 | 12:20
00:44
03:58
01:23
Rusya'daki 4 kişinin öldüğü uçağın karakutusu bulundu | Video 13.09.2021 | 10:54
01:56
Pakistan’da toprak kayması: 12 ölü, 2 yaralı | Video 12.09.2021 | 13:32
00:34
00:13
Uluslararası Erbil Havalimanı’na SİHA saldırısı | Video 12.09.2021 | 10:30
04:02
02:20
02:16
New York'ta 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde anma töreni başladı 11.09.2021 | 16:40
03:43
Meksika'da yamaçtan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü: 1 ölü, 10 kayıp 11.09.2021 | 14:18
Danimarka'ya bağlı Faroe Adaları'nda her yıl düzenlenen geleneksel Grindadrap Festivali'nde bu yıl bin 428 balina ve yunus öldürüldü. Ölü yunuslar kıyı şeridi boyunca sıra sıra dizilirken, festival bu yıl da büyük tepki çekti.