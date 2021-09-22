Eski ABD Başkanı George W. Bush'a eski askerinden şoke eden tepki: Yalan söylediniz!
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ABD’nin Irak işgalini başlatan eski başkan George W. Bush, geçtiğimiz gün katıldığı etkinlikte oldukça sert şekilde protesto edildi. Etkinlikte konuştuğu sırada arkadaşlarını Irak’ta kaybeden eski bir ABD askeri, Bush’u yalan söylemekle suçladı. Bush’un 1 milyon Iraklı sivilin ölmesinden sorumlu olduğunu söyleyen asker, yaka paça dışarı atıldı.