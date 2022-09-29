Florida'da sel suları arasında kurtarma operasyonu | Video

ABD’nin Florida eyaletini vuran Ian Kasırgası nedeniyle meydana gel sel felaketinde aracında mahsur kalan bir kadın için kurtarma operasyonu düzenlendi.

Ian Kasırgası, Küba'nın ardından dün ABD'nin Florida eyaletini vurdu. ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) tarafından yapılan açıklamada, Saffir-Simpson ölçeğine göre kategori 4 seviyesine ulaşan Ian Kasırgası, saatte 241 kilometre hıza sahip rüzgarlarla birlikte ABD'nin Florida eyaletindeki Cayo Costa Adası yakınlarında karaya ulaştı. Şiddetli yağışlar ve rüzgarlarla etkili olan kasırga nedeniyle birçok yol sular altında kaldı. Naples İtfaiye-Kurtarma Departmanı, sel suları arasında mahsur kalan bir kadının kurtarıldığı anlara ait görüntüler yayınladı. Görüntülerde bel seviyesine ulaşan sel suları arasında aracında yardım bekleyen bir kadının, ekipler tarafından halat yardımıyla itfaiye aracına taşındığı görüldü.

FLORİDA'DA 2,5 MİLYON KİŞİYE TAHLİYE EMRİ VERİLMİŞTİ

Ian Kasırgası nedeniyle Florida'da yaşayan 2 milyon 500 bin vatandaşın tahliyesi emredilmişti. Florida Valisi Ron DeSantis yaptığı açıklamada "Güçlü bir fırtına bekliyoruz, çok fazla yağış olacak" sözleriyle vatandaşları uyarmış, kasırga ile mücadele için 42 bin asker, 7 bin ulusal muhafız, 179 hava aracı ve çok sayıda su üstü aracın hazır olduğunu bildirmişti. Florida eyaletinde kasırga nedeniyle 100 binden fazla kişi elektriksiz kalmıştı.

KASIRGA, KATEGORİ 5 SEVİYESİNE YÜKSELEBİLİR

Florida'da karaya ulaşmadan önce Meksika körfezinde ilerlediği sırada güçlenerek kategori 4 seviyesine çıkan Ian Kasırgası'nda rüzgarın hızı saatte 249 kilometreye ulaşırken, kasırga kategori 5 seviyesine çok yaklaştı. Saffir-Simpson ölçeğine göre rüzgar hızı saatte 252 kilometre (157 mil) hıza ulaşan kasırgalar kategori 5 olarak kabul ediliyor.

KASIRGA NEDENİYLE BATAN GÖÇMEN TEKNESİNDEKİ 23 KİŞİ KAYIP

ABD Sınır Devriyesi tarafından yapılan açıklamada, kasırga nedeniyle içerisinde Kübalı göçmenlerin bulunduğu teknenin Florida açıklarında battığı aktarılmış, 23 kişinin kayıp olduğu bildirilmişti. Açıklamada, ABD Sahil Güvenlik ekiplerinin kayıp 23 kişi için arama-kurtarma operasyonu başlattığı ifade edilmişti. ABD Sınır Devriyesinde görevli Ajan Walter Slosar yaptığı açıklamada, teknede bulunan 4 Kübalı göçmenin kötü hava koşulları nedeniyle teknelerinin batmasının ardından kıyıya yüzerek geldiğini belirtmişti. Kübalı göçmenlerin hastaneye kaldırıldığı aktarılmıştı.