Florida’da vinç aracın üstüne düştü: 1 ölü | Video
ABD’nin Florida eyaletinde bir vincin bir aracın üstüne düşmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti, 3 işçi de yaralandı.
Mark Cerezie, vincin bir parçasının aracının üzerine düştüğünü ifade ederek, "Aracı kullanıyordum ve bir basınç hissettim. Yukarı baktım ve mavi bir vincin indiğini gördüm ve frene bastım. Hayatta olduğum için çok şanslıyım" dedi.
Yetkililer, vincin parçasının neden düştüğünü bilmediklerini ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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