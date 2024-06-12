Video Dünya Fransa'da aşırı sağın yükselişine yönelik protestolar devam ediyor | Video
Fransa'da aşırı sağın yükselişine yönelik protestolar devam ediyor | Video

Fransa'da aşırı sağın yükselişine yönelik protestolar devam ediyor | Video

12.06.2024 | 08:45

Fransa'da Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) tarafından seçimlerde elde edilen ezici üstünlüğün ardından aşırı sağın yükselişini yönelik protestolar devam ediyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Fransa'da Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin oyların yüzde 31,5'ini alarak ilk sıraya yerleşmesine yönelik protestolar devam ediyor. Sol görüşlü Fransızlar, aşırı sağın yükselişini başkent Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda 3'üncü günde de protesto ederek, siyasi faşizmi reddettiklerini belirten sloganlar attı.

Polisle karşı karşıya gelen göstericiler, Fransız halkını uyanmaya çağırarak, ellerinde "Hayır" yazılı pankartlar taşıdı. Faşizme karşı durduklarını belirten göstericiler, Fransa'nın faşizmle yönetilemeyeceğini vurguladılar.

Göstericiler, Fransa'da 30 Haziran'da düzenlenecek olan yerel seçimlerde aşırı sağın zaferini engellemesi için çağrıda bulundu.

MACRON MECLİSİ FESHETMİŞTİ
Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) tarafından seçimlerde elde edilen ezici üstünlük, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ulusal Meclis'i feshetme ve erken seçime gitme kararı almasına neden olmuştu. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Macron'un partisi Rönesans ise oyların yüzde 15,2'sini alarak RN'nin ardından ikinci sırada yer almıştı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fransa’da aşırı sağın yükselişine yönelik protestolar devam ediyor | Video 07:25
Fransa'da aşırı sağın yükselişine yönelik protestolar devam ediyor | Video 12.06.2024 | 08:45
ABD’de dağ geçidinde yol çöktü | Video 04:33
ABD’de dağ geçidinde yol çöktü | Video 11.06.2024 | 13:59
Bu görüntüler ‘yok artık’ dedirtti! Kendisinin robotunu yaptırdı… | Video 00:19
Bu görüntüler ‘yok artık’ dedirtti! Kendisinin robotunu yaptırdı… | Video 11.06.2024 | 14:07
Tayland’da hayvan pazarında yangın: En az bin hayvan telef oldu | Video 02:10
Tayland’da hayvan pazarında yangın: En az bin hayvan telef oldu | Video 11.06.2024 | 13:07
Pakistan’da bayram hazırlığı: Develer geleneksel motiflerle süslendi | Video 02:44
Pakistan'da bayram hazırlığı: Develer geleneksel motiflerle süslendi | Video 11.06.2024 | 13:07
Putin, Bakan Fidan’ı kabul edecek | Video 02:05
Putin, Bakan Fidan'ı kabul edecek | Video 11.06.2024 | 13:04
İsrail’in kamp katliamında şoke eden detaylar! Katiller ordusu reddetti, CNN yayınladı | Video 00:23
İsrail’in kamp katliamında şoke eden detaylar! Katiller ordusu reddetti, CNN yayınladı | Video 11.06.2024 | 10:23
Apple, yeni güncellemesini tanıttı! iPhone’larda yapay zeka hamlesi | Video 10:02
Apple, yeni güncellemesini tanıttı! iPhone'larda yapay zeka hamlesi | Video 11.06.2024 | 08:45
ABD’de boğa seyircilerin arasına daldı: 4 yaralı | Video 00:41
ABD'de boğa seyircilerin arasına daldı: 4 yaralı | Video 10.06.2024 | 15:32
Avustralya’da ABD Konsolosluğu’na balyozlu saldırı | Video 00:16
Avustralya’da ABD Konsolosluğu’na balyozlu saldırı | Video 10.06.2024 | 13:05
İtalya Başbakanı Meloni ve Macaristan Başbakanı Orban’dan AP zaferi | Video 05:23
İtalya Başbakanı Meloni ve Macaristan Başbakanı Orban’dan AP zaferi | Video 10.06.2024 | 12:37
Hindistan’da otobüse saldırı: 10 ölü | Video 00:31
Hindistan’da otobüse saldırı: 10 ölü | Video 10.06.2024 | 11:38
Batı’da düzen değişiyor! Avrupa Parlamento seçimlerinde tarihi bozgun! Aşırı sağ ezip geçti… | Video 08:33
Batı’da düzen değişiyor! Avrupa Parlamento seçimlerinde tarihi bozgun! Aşırı sağ ezip geçti… | Video 10.06.2024 | 11:20
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ulusal Meclisi feshetti | Video 04:36
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ulusal Meclisi feshetti | Video 10.06.2024 | 08:46
Pakistan’da hastane yangını: 5 çocuk öldü | Video 01:40
Pakistan’da hastane yangını: 5 çocuk öldü | Video 09.06.2024 | 15:35
Avrupa Parlamentosu seçimlerinin son gününde 21 ülkede milyonlarca seçmen sandık başında | Video 01:16
Avrupa Parlamentosu seçimlerinin son gününde 21 ülkede milyonlarca seçmen sandık başında | Video 09.06.2024 | 13:27
Japonlar, Türk müzikleri eşliğinde halay çekti | Video 07:55
Japonlar, Türk müzikleri eşliğinde halay çekti | Video 09.06.2024 | 10:55
İsrail’in Nuseyrat Mülteci Kampı’na saldırısında can kaybı 210’a yükseldi | Video 02:05
İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı'na saldırısında can kaybı 210'a yükseldi | Video 09.06.2024 | 08:48
Binlerce Filistin destekçisi Beyaz Saray’ı kuşattı | Video 01:31
Binlerce Filistin destekçisi Beyaz Saray’ı kuşattı | Video 09.06.2024 | 08:48
Katil İsrail mülteci kampına saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var | Video 00:49
Katil İsrail mülteci kampına saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var | Video 08.06.2024 | 14:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA