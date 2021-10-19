Hintli çift, su basmış sokaklarda tencerenin içinde düğünlerine gitti | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Hindistan’da sel ve toprak kayması: 18 ölü | Video 17.10.2021 | 17:09
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Çin'in Shenzhou-13 mekiği uzay istasyonundaki çekirdek modülüne kenetlendi 16.10.2021 | 12:12
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Ukrayna’da silah sanayisi sergisi açıldı | Video 15.10.2021 | 16:49
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Suriye'de üzerinden araç geçen çocuk ölümden döndü | Video 14.10.2021 | 15:34
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Azerbaycan'da 5 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı | Video 14.10.2021 | 10:50
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Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman A Haber’de değerlendirdi. 14.10.2021 | 00:02
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Hong Kong’u Kompasu Tayfunu vurdu: 1 ölü | Video 13.10.2021 | 15:05
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Peru'da bıçak bağlanan drone ile güvercin kurtarma operasyonu | Video 13.10.2021 | 15:06
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Azerbaycan’da kamyonun çarptığı otobüs devrildi: 5 ölü, 21 yaralı | Video 13.10.2021 | 15:05
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Bangladeş’te 'Durgapuja' kutlamaları renkli görüntülerle sürüyor | Video 13.10.2021 | 11:29
Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde şiddetli yağmurların ortalığı kasıp kavurmasının ardından, Hintli bir çift, kasabalarının su basmış sokaklarında bir tencerede yelken açtıktan sonra alışılmadık bir tarzda düğünlerine geldiler.