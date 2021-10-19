Video Dünya Hintli çift, su basmış sokaklarda tencerenin içinde düğünlerine gitti | Video
Hintli çift, su basmış sokaklarda tencerenin içinde düğünlerine gitti | Video

Hintli çift, su basmış sokaklarda tencerenin içinde düğünlerine gitti | Video

19.10.2021 | 09:52

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Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde şiddetli yağmurların ortalığı kasıp kavurmasının ardından, Hintli bir çift, kasabalarının su basmış sokaklarında bir tencerede yelken açtıktan sonra alışılmadık bir tarzda düğünlerine geldiler.

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