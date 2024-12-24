Video Dünya Husiler İsrail’e bir füze saldırısı daha gerçekleştirdi | Video
Husiler İsrail’e bir füze saldırısı daha gerçekleştirdi | Video

Husiler İsrail’e bir füze saldırısı daha gerçekleştirdi | Video

24.12.2024 | 08:31

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen’deki İran destekli Husiler tarafından fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin orta ve güney kesimlerinde sirenlerin çaldığını açıkladı. Füzenin başarılı bir şekilde etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Yemen'deki İran destekli Husilerden İsrail'e bir misilleme daha geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Husiler tarafından Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin orta ve güney kesimlerinde sirenlerin çaldığı bildirildi. Füzenin başarılı bir şekilde etkisiz hale getirildiği kaydedilirken, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

HUSİ SALDIRISINDA 18 KİŞİ YARALANMIŞTI
Geçtiğimiz cumartesi günü Yemen'den fırlatılan bir balistik füzenin Tel Aviv'e düşmesi sonucu 18 kişi yaralanmıştı. IDF, Husiler tarafından fırlatılan füzeyi durdurma çabalarının başarısızlıkla sonuçlandığını açıklamıştı.

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