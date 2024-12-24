Husiler İsrail’e bir füze saldırısı daha gerçekleştirdi | Video
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen’deki İran destekli Husiler tarafından fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin orta ve güney kesimlerinde sirenlerin çaldığını açıkladı. Füzenin başarılı bir şekilde etkisiz hale getirildiği bildirildi.
HUSİ SALDIRISINDA 18 KİŞİ YARALANMIŞTI
Geçtiğimiz cumartesi günü Yemen'den fırlatılan bir balistik füzenin Tel Aviv'e düşmesi sonucu 18 kişi yaralanmıştı. IDF, Husiler tarafından fırlatılan füzeyi durdurma çabalarının başarısızlıkla sonuçlandığını açıklamıştı.
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