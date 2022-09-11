Video Dünya İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in cenazesi Edinburgh'a doğru yola çıktı | Video
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in cenazesi Edinburgh'a doğru yola çıktı | Video

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in cenazesi Edinburgh'a doğru yola çıktı | Video

11.09.2022 | 13:58

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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in cenazesi, Londra'da düzenlenecek cenaze töreni öncesinde İskoçya'nın başkenti Edinburgh'a götürülmek Balmoral Kalesi'nden çıkartıldı.

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İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesinin yer aldığı konvoy, perşembe günü hayatını kaybettiği İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nden başkent Edinburgh'a götürülmek üzere Türkiye saati ile 12.00'de yola çıktı. Kraliçe II. Elizabet'in kızı Prenses Anne'nin aracı da cenaze aracının arkasında yer aldı. İskoçya halkı Kraliçe'ye saygılarını sunmak için cenaze kortejinin geçtiği güzergahta yer alan sokakları doldurdu. Ballater ve Aboyne'den geçen cenaze kortejinin rotasında Banchory, Peterculter, Aberdeen, Porthleven, Stonehaven, Brechin, Dundee ve Perth'in yer alıyor. Yaklaşık 6 saat sürmesi beklenen yolculuğun 18.00'de Holyroodhouse Sarayı'nda sona ermesi bekleniyor. Cenazenin pazartesi günü halka açılması, salı günü ise kızı Prenses Anne'in refakatinde uçakla Londra'ya hareket etmesi planlanıyor.

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon Kraliçe'nin cenazesinin Balmoral'dan ayrılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Üzücü ve dokunaklı bir anda Majesteleri Kraliçe, Balmoral'dan son kez ayrılıyor. Bugün Edinburgh'a yaptığı yolculukta İskoçya olağanüstü saygılarını sunacak" ifadelerini kullandı.

CENAZE TÖRENİ 19 EYLÜL'DE YAPILACAK
Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kraliçe'nin cenaze töreninin 19 Eylül Pazartesi günü yerel saatle 11.00'de Westminster Abbey'de yapılacağı belirtildi. Salı günü Edinburgh'tan Londra'ya götürülecek olan cenazenin, törene kadar Buckingham Sarayı'nda kalacağı ve töreninin gerçekleştirileceği 19 Eylül gününün Birleşik Krallık'ta resmi tatil olacağı ifade edildi.

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