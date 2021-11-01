İngiltere’de iki tren çarpıştı: Çok sayıda yaralı var | Video

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İngiltere’nin Güney Batı bölgesinde yer alan Wiltshire’da iki trenin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişinin yaralandığı bildirildi.
İngiltere'nin Güney Batı bölgesinde yer alan Wiltshire'daki Andover ve Salisbury arasında iki trenin çarpıştığı ve kazada ilk belirlemelere göre 12 kişinin yaralandığı bildirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Dorset ve Wiltshire İtfaiye ve Kurtarma Servisi tarafından yapılan açıklamada, kazanın büyük olduğu ve 50 itfaiyecinin olay yerine gönderildiği aktarıldı. Kazanın ardından şehirdeki Fisherton Tüneli'ne yakın bölgedeki diğer tren seferleri durduruldu.