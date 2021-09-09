Video Dünya İspanya’da tatil beldesinde yangın: Yaklaşık 500 kişi tahliye edildi | Video

İspanya’da tatil beldesinde yangın: Yaklaşık 500 kişi tahliye edildi | Video

İspanya’da tatil beldesinde yangın: Yaklaşık 500 kişi tahliye edildi | Video
09.09.2021 | 15:26

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İspanya’da tatil beldesinde yangın: Yaklaşık 500 kişi tahliye edildi | Video 01:27
İspanya’da tatil beldesinde yangın: Yaklaşık 500 kişi tahliye edildi | Video 09.09.2021 | 15:26
ABD Arizona’da UFO iddiası | Video 02:04
ABD Arizona'da UFO iddiası | Video 09.09.2021 | 15:30
ABD’de polis, 3 yaşında bir çocuğun ölümüne neden olan silahlı saldırı görüntülerini yayınladı | Video 00:54
ABD'de polis, 3 yaşında bir çocuğun ölümüne neden olan silahlı saldırı görüntülerini yayınladı | Video 09.09.2021 | 13:36
İsrail askerlerinden El Halil’de Filistinli tutuklulara destek gösterisine plastik mermili müdahale | Video 02:59
İsrail askerlerinden El Halil’de Filistinli tutuklulara destek gösterisine plastik mermili müdahale | Video 09.09.2021 | 11:42
Hindistan’da tekne kazasının bilançosu netleşiyor: 1 ölü | Video 01:24
Hindistan’da tekne kazasının bilançosu netleşiyor: 1 ölü | Video 09.09.2021 | 10:55
Kuzey Makedonya’da Covid-19 hastalarının kaldığı hastanede yangın: 10 ölü | Video 00:34
Kuzey Makedonya'da Covid-19 hastalarının kaldığı hastanede yangın: 10 ölü | Video 09.09.2021 | 10:22
Rum Kesimi’nden büyük skandal! Atatürk’e ait sayfaları yırttılar! 02:04
Rum Kesimi’nden büyük skandal! Atatürk’e ait sayfaları yırttılar! 08.09.2021 | 14:17
Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev tatbikatta hayatını kaybetti 01:40
Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev tatbikatta hayatını kaybetti 08.09.2021 | 14:16
Dünyaca ünlü Yıldız Kylie Jenner hamile olduğunu özel bir video ile böyle duyurdu! 01:30
Dünyaca ünlü Yıldız Kylie Jenner hamile olduğunu özel bir video ile böyle duyurdu! 08.09.2021 | 13:25
SON DAKİKA: Sosyal medya Japon Büyükelçi Fumio’nun Suudi Arabistan’da eliyle pilav yemeyi öğrendiği bu anları konuşuyor 00:19
SON DAKİKA: Sosyal medya Japon Büyükelçi Fumio'nun Suudi Arabistan'da eliyle pilav yemeyi öğrendiği bu anları konuşuyor 08.09.2021 | 12:12
Esad güçleri İdlib’de bir sağlık merkezini hedef aldı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 00:22
Esad güçleri İdlib'de bir sağlık merkezini hedef aldı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 08.09.2021 | 11:09
Endonezya’da hapishanede yangın: 41 ölü | Video 00:10
Endonezya’da hapishanede yangın: 41 ölü | Video 08.09.2021 | 10:28
Meksika’da 7.1 şiddetinde deprem! Gökyüzünde “deprem ışıkları” görüldü iddiası | Video 02:35
Meksika’da 7.1 şiddetinde deprem! "Gökyüzünde “deprem ışıkları” görüldü iddiası | Video 08.09.2021 | 10:22
Rusya’da bir tilki, yanardağı görüntüleyen kamerayı çaldı | Video 00:14
Rusya'da bir tilki, yanardağı görüntüleyen kamerayı çaldı | Video 08.09.2021 | 09:56
Almanya’da Federal Meclis’in son oturumu seçim düellosuna döndü | Video 08:01
Almanya'da Federal Meclis'in son oturumu seçim düellosuna döndü | Video 07.09.2021 | 14:18
Çin’in öncülüğünde Shared Destiny-2021 tatbikatı düzenleniyor | Video 00:48
Çin'in öncülüğünde "Shared Destiny-2021" tatbikatı düzenleniyor | Video 07.09.2021 | 14:17
Kanada Başbakanı Trudeau’ya seçim ziyaretinde taşlı saldırı | Video 00:21
Kanada Başbakanı Trudeau’ya seçim ziyaretinde taşlı saldırı | Video 07.09.2021 | 11:29
El Salvador’da Bitcoin yasal para birimi oldu | Video 00:43
El Salvador’da Bitcoin yasal para birimi oldu | Video 07.09.2021 | 11:15
Afrin’de bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 00:22
Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 05.09.2021 | 16:23
Son dakika! Gine’de darbe! Cumhurbaşkanı Alpha Conde, darbe yapan askerler tarafından gözaltına alındı | Video 00:31
Son dakika! Gine'de darbe! Cumhurbaşkanı Alpha Conde, darbe yapan askerler tarafından gözaltına alındı | Video 05.09.2021 | 16:37

İspanya’nın plajlarıyla meşhur kenti Malaga’daki bir tatil beldesinde çıkan yangın nedeniyle yaklaşık 500 kişi tahliye edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İspanya'ya bağlı Endülüs Özerk Bölgesi'nin plajlarıyla meşhur Malaga kentindeki Estepona tatil beldesinde dün yerel saatle 21.30 sıralarında yangın çıktı. Yetkililer, yakınlardaki Abejeras, Forest Hills ve Monte Mayor da dahil olmak üzere yangın nedeniyle yaklaşık 500 kişinin tahliye edildiğini bildirdi. Yangın nedeniyle çok sayıda yolun trafiğe kapatıldığını duyuran yetkililer, yaklaşık 250 itfaiyecinin ve yangın söndürme helikopterlerinin yangını söndürmek için çalıştığını ifade etti. Yetkililer ayrıca, "Dik yokuşlarıyla bölgenin coğrafyası ve kuvvetli batı rüzgarı işi zorlaştırıyor" dedi.

Ağustos ayında çıkan orman yangınları nedeniyle İspanya genelinde 74 bin 260 hektar alan zarar görürken, bu sayının son 10 yılın ortalamasının üzerinde olduğu belirtildi. İspanya'da 2012 yılında çıkan yangınlarda 190 bin hektar alan yok olmuştu.

Öte yandan, uzmanların iklim değişikliğinin göstergeleri olduğunu vurguladığı aşırı sıcaklar nedeniyle bu yıl dünyanın çeşitli yerlerinde alışılmadık derecede büyük ve kontrol altına alınması güç orman yangınları çıktı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA