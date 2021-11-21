İsrail güçleri bir Filistinliyi öldürdü | Video

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İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'nın Silsile kapısında silahlı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle bir Filistinliyi ateş açarak öldürdü.
İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'nın Silsile kapısında bugün silahlı saldırı meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, saldırıyı gerçekleştirdiği gerekçesiyle 42 yaşındaki Filistinli bir kişinin polis tarafından ateş açılarak öldürüldüğü kaydedildi.
Olayda 2'si sivil, 2'si polis 4 kişinin yaralandığı, hastaneye kaldırılan polislerden birinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi. İsrail güçlerinin olayın ardından Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını girişlere kapattığı belirtildi.