İsrail ordusu Gazze’deki Baptist Hastanesi’ne hava saldırısı düzenledi | Video 13.04.2025 | 15:12 İsrail ordusunun, Gazze’de bulunan Baptist Hastanesi’ne (Al Ahli Arab Hastanesi) hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Saldırı nedeniyle hastanede ciddi hasar meydana geldiği açıklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gazze'de ateşkesi bozarak sivillere yönelik katliamlarına yeniden hız kazandıran İsrail, bu kez Gazze şehrinde tam kapasiteyle hizmet veren tek hastane olarak bilinen Baptist Hastanesi'ne (Al Ahli Arab Hastanesi) hava saldırısı düzenledi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail savaş uçaklarının füze saldırısı nedeniyle hastanede ciddi hasar meydana geldi. Ameliyat ve yoğun bakım üniteleri dahil kritik önemdeki birçok bölümün zarar gördüğü aktarılırken, hastaların zor şartlar altında hastaneden tahliye edildiği anlar amatör kameralara yansıdı.

"KORKUNÇ BİR SUÇ"

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada Baptist Hastanesi'ni hedef alan saldırı "korkunç bir suç" olarak nitelenerek, "Birçok uzman departmanı bünyesinde barındıran Baptist Hastanesi hedef alındığı anda, içeride yüzlerce hasta ve yaralı, sağlık personeli ve refakatçi bulunuyordu. Hastane, Gazze'nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla Filistinliye sağlık hizmeti sağlıyordu" ifadeleri kullanıldı. İsrail ordusunun Gazze'deki 34 hastaneyi kasıtlı olarak tahrip ettiği hatırlatılan açıklamada, söz konusu saldırıların tıbbi tesislerin hedef alınmasını yasaklayan tüm uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiği vurgulandı. Ölü ve yaralı sayısına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.