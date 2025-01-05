İsrail ordusu: "Yemen’den fırlatılan balistik füze başarıyla önlendi" | Video
İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir balistik füzenin hava savunma sistemi tarafından başarıyla önlendiğini açıkladı.
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