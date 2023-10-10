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İsrail’in saldırılarında can kaybı 700’e yükseldi | Video

İsrail’in saldırılarında can kaybı 700’e yükseldi | Video

10.10.2023 | 10:45

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde gece boyu 200'den fazla hedefi vurduğunu açıkladı. İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı ise 704’e yükseldi.

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İsrail-Hamas arasındaki çatışmalarda 4. güne girildi. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait onlarca savaş uçağının gece boyunca Gazze şehrindeki Rimal Mahallesi ve Han Yunus şehrindeki 200'den fazla hedefe saldırı gerçekleştirdiği duyuruldu. Han Yunus'ta askeri altyapı ve silah deposunun hedef alındığı belirtildi. Vurulan yerlerin arasında bir caminin içindeki silah deposunun bulunduğu aktarıldı. Ayrıca Hamas ile devam eden çatışmalarda 38 askerin daha öldüğü, hayatını kaybeden İsrailli asker sayısının 123'e yükseldiği açıklandı.

İSRAİL'DE BİN 500 HAMAS MENSUBUNUN CESEDİ BULUNDU
IDF Sözcüsü Richard Hecht ise gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail ve Gazze Şeridi çevresinde bin 500 Hamas mensubunun cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu. Hecht, güvenlik güçlerinin kuşatma altındaki Gazze Şeridi'yle sınır hattındaki kontrolü yeniden sağladığını belirterek, "Dün geceden beri sınırdan kimsenin girmediğini biliyoruz. Ama yine de sızmalar olabilir" ifadelerini kullandı. Sözcü Hecht ayrıca İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısının kapatıldığını vurguladı.

"SON 24 SAATTE SIZMA OLMADI"
İsrail Savunma Kuvvetleri'nin baş sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari ise Hamas'ın cumartesi sabahı sınırdaki çitilerin bazı kısımlarını havaya uçurmasının ardından ordunun Gazze sınırında kontrolü yeniden sağladığını ifade etti. Hagari, "Son günde tel örgüden tek bir terörist bile içeri girmedi" dedi.

YÜZDEN FAZLA İSRAİL ASKERİ ESİR
İsrail Ordu Radyosu'na göre 100'den fazla İsrail askeri, Hamas tarafından esir alınarak Gazze'ye götürüldü. İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan ise esir tutulan asker sayısının "100 ila 150 arasında" olduğunun tahmin edildiğini aktardı.

FİLİSTİN'DE CAN KAYBI 704 OLDU, 2 GAZETECİ DE YAŞAMINI YİTİRDİ
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda hayatı kaybeden Filistinlilerin sayısının 704'e yükseldiği bildirildi. Hastanelere acil yardımın girişini sağlamak için "güvenli bir koridor" açılması çağrısında bulunuldu. İsrail ordusunun Han Yunus şehrinin doğusunda 4 ambulansı hedef aldığı, Beyt Hanun şehrinde ise saldırı sonucu hastanenin hizmet dışı kaldığı aktarıldı. Açıklamada, "Sağlık sistemini ayakta tutacak elektrikte yaşanan sıkıntı devam ediyor. Bu durum tüm hasta ve yaralıların hayatını tehdit ediyor" ifadeleri kullanıldı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre İsrail'in saldırılarında Filistinli gazeteciler Saeed Al-Taweel ve Muhammad Rizk hayatını kaybetti.

137 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ BM OKULLARINA SIĞINDI
Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansından (UNRWA) yapılan açıklamada ise 137 binden fazla Filistinlinin ajansa ait 83 okula sığındığı duyuruldu.

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