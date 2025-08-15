İsrailli bakan Itamar Ben-Gvir, Filistinli direnişçi Bergusi'yi böyle tehdit etti | Video
Filistin direnişinin sembol isimlerinden Fetih Hareketi üyesi Mervan el-Bergusi’nin, yıllar sonra yeniden ortaya çıkan görüntüleri İsrail hapishanelerindeki organize devlet terörünü gözler önüne serdi. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Bergusi’nin hücresine provokatif bir baskın düzenledi.
